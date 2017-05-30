اتحاد الكرة يكشف عن موعد قرعة دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد إجراء قرعة الموسم الجديد، من دوري جميل للمحترفين 2017-2018.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع ” تويتر “، أن القرعة تقام يوم السبت 15 رمضان، الموافق 10 يونيه في تمام الثانية ظهراً، بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل الأولمبي بالرياض.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال توج بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري جميل للمحترفين، فيما حل الأهلي ثانياً، قبل النصر والاتحاد الثالث والرابع على الترتيب.

ويشارك في النسخة الجديدة من المسابقة كل من أحد والفيحاء، وكذلك الباطن الذي ضمن الاستمرار في البطولة بعد فوزه في مباراتي الملحق على نجران.