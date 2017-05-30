أمنيات  - صحيفة صدى الالكترونية

أمنيات
أن تعود العناقيد المضيئة ..
أن تعود الربى ..
كما كانت سعيدة ..
أمنياتي على وحي الأماني ..
ترتلها الموسيقى ..
أن تعود الحان العروبة ..
ليتها حقا تعود ..
على أطراف السنين ..
التي رحلت حزينة ..
ليتها حقا تعود ..
بالبساتين ..
والتلال المستفيضة ..
تسامر بعضها وسط الجراح ..
وتسهب في الحكايا المستنيرة ..
من القرية الصغيرة ..
إلى وهج المدينة ..
تدرسنا على جني الحضارة ..
وتُرسى لها في اللوح ..
أقطار العمارة ..
ليتها حقاً تعود ..
في الفجاج وفي النجوم ..
قارب الشيب هلاكي ..
ما سئمت من البكاء ..
ما رسمت الابتسامة ..
أمنياتي للسفينة ..
أنا تعود كما المجرة ..
لآلئ لامعة ..
وأحمال كريمة ..
وللطين غيثا يجلي الغثاء ..
أمنياتي للعروبة ..
انجلاء السحابات المقيتة ..
أمتي عودي قوية ..
ناصري المظلوم فيك ..
خططي وسم القضية ..
يا أمانينا أفيقي ..
ادحضي الأوهام ..
ثبتي أوتاد الحقيقة ..
أمنياتي للمليحة ..
للحروف الأبجدية.
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