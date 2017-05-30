أمير جازان يمدد تكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارات إدارية تقضي بتمديد تكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة ياسين بن أحمد القاسم، أن المكلفين هم:

المحافظون:

-رزاح بن حبيش الدوسري محافظ الطوال

-أحمد بن موسى أبو قرن محافظ الريث

-نايف بن ناصر لبدة محافظ العارضة

-حسن بن حسين الحازمي محافظ العيدابي

-سفر بن سعد الشهراني محافظ الحرث

-أحمد بن حسن الفيفي محافظ هروب

رؤساء المراكز:

-علي بن حسن عواجي رئيس مركز وادي رزان

-إبراهيم بن عثمان شبيلي رئيس مركز الكدمي

-يحيى بن محمد حمزة رئيس مركز العالية

-علي بن جابر هروبي رئيس مركز ريع مصيدة

-عبدالله بن أحمد سك رئيس مركز حجن

-علي بن محمد حملي رئيس مركز الخلاوية والنجوع

وأعرب المكلفون الذين تم التمديد لهم من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه الثقة من أمير المنطقة، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر.