 بالفيديو.. آلاف المصلين يحتشدون خلف شبيه السديس بالمغرب - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. آلاف المصلين يحتشدون خلف شبيه السديس بالمغرب

بالفيديو.. آلاف المصلين يحتشدون خلف شبيه السديس بالمغرب
مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لصلاة التراويح من مسجد بمدينة الرباط بالمغرب.

وأظهر الفيديو المتداول، احتشاد المصلين وقدومهم للصلاة خلف الإمام الذين أطلقوا عليه «سديس المغرب»، نظرا لأن صوته يشبه بدرجة كبيرة جدا الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 


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