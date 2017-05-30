جامعة بيشة تعلن مواعيد التسجيل والقبول للعام الدراسي المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت جامعة بيشة عن مواعيد التسجيل والقبول للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ .

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور غرم الله العلياني أن البوابة الإلكترونية ستفتح لاستقبال طلبات القبول لدرجة البكالوريوس والدبلوم في 15-10 – 1438 هـ ويستمر إلى 30- 10 – 1438 هـ وسيكون ترشيح دفعات القبول بداية شهر ذي القعدة.

اضاف أن القبول سيكون إلكترونياً بالكامل ولن يحتاج الطالب أو ولي الأمر لمراجعة عمادة القبول والتسجيل ولا لإرسال أي مستندات للجامعة ، وستصل درجات القدرات والتحصيلي ونسب الثانوية العامة للجامعة إلكترونياً بالتواصل مع الجهات المعنية ، وتوجد خدمة الاستفسارات الإلكترونية على موقع الجامعة ، هذا وحث الطلاب والطالبات على استكمال الإختبارات المطلوبة من المركز الوطني ” قياس ” والالتزام بمواعيد التسجيل المحددة ، وضرورة الاطلاع على منشورات القبول وكذلك متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لكل جديد ومتابعة رسائل الجوال المرسلة للطلاب، والاطلاع على شروط ومواعيد القبول .

كما أوضح بأن الحذف والإضافة للفصل الصيفي ستكون خلال الفترة من 8 – 10 / 10 / 1438 هـ . متمنياً للجميع التوفيق والسداد .