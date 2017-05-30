بالصور.. افتتاح أكبر حدث تسويقي رمضاني بمكة الخميس - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز افتتاح معرض المنتجات الاستهلاكية الرمضاني ومستلزمات العيد بقاعة مكة الكبرى الساعة العاشرة والنصف من مساء الخميس القادم، المعرض ينتظره أهالي مكة المكرمة كأكبر معرض تسوق رمضاني بالمحافظة بشكل منظم ومتكامل حيث يضم المعرض مشاركات متنوعة من معروضات وخدمات لكل ما تحتاجه الأسرة لمستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المقبل في أجواء رمضانية حجازية مكّية الطابع.

وأعلنت إدارة القاعة عن تقديم جوائز كبرى للسادة زوار المعرض وذلك لتشجيع أهالي مكة للحضور والاستمتاع بالتسوق وكذلك بالبوفيه المفتوح طول أيام المعرض والذي سيستمر لآخر أيام رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن قاعة مكة الكبرى إحدى المعالم العمرانية الحديثة لمكة المكرمة وتقع بحي الزايدي على خط مكة جده السريع بجوار الغرفة التجارية الصناعية لمكة المكرمة وتصنف ضمن القاعات الكبرى الأوائل على مستوى المنطقة.

