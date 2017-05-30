كفى تقدم العلاج المجاني تفاعلاً مع قرار وزير الصحة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن مدير عام جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ انه ابتداء من يوم غد الاربعاء ستقدم كفى العلاج المجاني لمدة أسبوع لمن أراد الاقلاع عن التدخين وذلك تفاعلاً مع قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والذي أعلن عن إلغاء حملة التدخين والاستفادة من ميزانية الحملة في إنقاذ الأشخاص الذين يموتون سنوياً بسبب هذه الآفة.

وذكر الشيخ أن عدد وفيات التدخين في المملكة يتجاوز 22 ألف شخص وهو رقم مهول ، فهذه السموم التي تفتك بالملايين حول العالم تحتاج من المجتمع ان يقف صفاً واحداً لمجابهتها وتحصين وتوعية أبنائه من شرها ، فالعالم يخسر سنويا 6 ملايين شخص جراء التدخين وقرار الوزير كان موفقاً والجمعية على الوعد لحماية فلذات الأكباد من خطر التدخين.

وفي السياق نفسه بين الشيخ أن جمعية كفى تقوم في الشهر الكريم بعدة حملات في محافظات منطقة مكة المكرمة للتوعية بأضرار التدخين مصحوبة بعياداتها المتنقلة ، ولعل من ابرزها الحملة التي انطلقت في ساحات الحرم منذ 24 من شهر شعبان وتستمر حتى 30 من شهر رمضان المبارك تفاعلاً مع قرار خادم الحرمين الشريفين بجعل مكة خالية من التدخين.

ووجه الشيخ رسالة الى المدخنين حثهم فيها الى استغلال هذه الفرصة المباركة – شهر رمضان – بالإقلاع نهائيا عن التدخين ومشتقات التبغ ، فقد اثبتت الدراسة أن نسبة التائبين الاكبر من هذه السموم تكون خلال شهر رمضان المبارك كون الصوم يمثل فرصة ذهبية لمن أراد النجاة بحياته وهجر السجائر .