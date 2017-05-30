شباب الأخضر يواجه الأوروغواي بدور الـ8 بالمونديال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يخوض منتخبنا الوطني للشباب يوم غدٍ الأربعاء مباراته ضد منتخب الأوروغواي ضمن دور الـ 16 في كأس العالم تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوريا الجنوبية،

وتقام المواجهة على ملعب سوون كأس العالم بمدينة سوون في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت المملكة .

ويقود المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم بقيادة الزامبي جاني سيكازوي، ويساعده الحكمان الأنغولي جيرسون دوس سانتوس والجنوب أفريقي زاخيلي سايويلا، والجابوني إيريك كاستاني حكمًا رابعًا، والجزائري مهدي عبيد حكم الفيديو المساعد الأول، وحكم الفيديو المساعد الثاني الكاميروني إيفاريست مينكوواندي، والحكم المساعد لحكم الفيديو التشيكي بافيل كرالوفيتش.

وانهى منتخبنا الشاب تدريباته اليومية اليوم الثلاثاء، حيث بدأت الحصة التدريبية باجتماع قصير لمدرب منتخبنا سعد الشهري مع اللاعبين حثهم من خلاله على تقديم كل ما لديهم للظفر ببطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من المونديال، تلا ذلك تمارين الإحماء، عقبها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بتمرين على ركلات الترجيح.

تابع المران عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس بعثة منتخبنا الوطني لدرجة الشباب موسى الزياد.

يذكر أن منتخبنا الشاب التقى وديًا بالمنتخب الأوروغواياني في ختام تحضيراته خلال معسكره الإعدادي الذي أقيم بكوريا الجنوبية استعدادًا للمونديال، وانتهى اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب غويانق بفوز منتخب الأوروغواي بهدفين مقابل لا شيء لمنتخبنا. ⁠⁠⁠⁠