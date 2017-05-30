وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية - صحيفة صدى الالكترونية

وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية
وفرت الجامعة الإسلامية عدد وظائف شاغرة لديها، وهي: (سائق) بالمرتبة (33) ووظيفة (مراسل مكتبي) بالمرتبة (32) وفقاً للشروط الموضحة أدناه:
وأوضحت الجامعة أن على المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم خلال الفترة من 02 / 09 / 1438هـ إلى 06 / 09 / 1438 هـ مع إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة وهي:
– صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.
– صورة من البطاقة الشخصية
– صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد
– يفضل من لدية خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قيادة الحافلات (ترفق شهادة الخبرة)
– شهادة حسن سيرة وسلوك
– صورة شخصية
– صورة من التسجيل على برنامج (ساعد)
– تعبئة نموذج 101 / أ للموظفين والمستخدمين. من خلال الرابط أو تعبئة نموذج 101 / ب لغير الموظفين والمستخدمين. من خلال الرابط
مسمى الوظيفة المرتبة الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة
1 سائق 33
– أن تكون لديه رخصة قيادة عمومي نقل ثقيل سارية للعمل على باصات نقل الطلاب
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة
– أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج ساعد على موقع وزارة الخدمة المدنية
– القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو الشهادة الابتدائية مع القدرة عل القيام بالعمل
2 مراسل مكتبي 32
– الابتدائية أو خبرة لا تقل عن سنتين مع القدرة على القيام بالعمل
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة
– أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج ساعد على موقع وزارة الخدمة المدنية
– للبدء بالتقديم على الوظائف المعلنه اضغط (هنا).
– للتسجيل اضغط (هنا).
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