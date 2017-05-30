وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الجامعة الإسلامية عدد وظائف شاغرة لديها، وهي: (سائق) بالمرتبة (33) ووظيفة (مراسل مكتبي) بالمرتبة (32) وفقاً للشروط الموضحة أدناه:

وأوضحت الجامعة أن على المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم خلال الفترة من 02 / 09 / 1438هـ إلى 06 / 09 / 1438 هـ مع إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة وهي:

– صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.

– صورة من البطاقة الشخصية

– صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد

– يفضل من لدية خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قيادة الحافلات (ترفق شهادة الخبرة)

– شهادة حسن سيرة وسلوك

– صورة شخصية

– صورة من التسجيل على برنامج (ساعد)

– تعبئة نموذج 101 / أ للموظفين والمستخدمين. من خلال الرابط أو تعبئة نموذج 101 / ب لغير الموظفين والمستخدمين. من خلال الرابط

مسمى الوظيفة المرتبة الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة

1 سائق 33

– أن تكون لديه رخصة قيادة عمومي نقل ثقيل سارية للعمل على باصات نقل الطلاب

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة

– أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج ساعد على موقع وزارة الخدمة المدنية

– القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو الشهادة الابتدائية مع القدرة عل القيام بالعمل

2 مراسل مكتبي 32

– الابتدائية أو خبرة لا تقل عن سنتين مع القدرة على القيام بالعمل

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة

– أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج ساعد على موقع وزارة الخدمة المدنية

– للبدء بالتقديم على الوظائف المعلنه اضغط (هنا).

– للتسجيل اضغط (هنا).