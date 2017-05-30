بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الجيبوتي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عقد معالي وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بـــــــن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، في مكتب معاليه بمحافظة جدة اليوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان الجاري 1438هـ، اجتماعاً مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي الأستاذ مؤمن حسن بري، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال الاجتماع ــ الذي حضره الوفد المرافق للوزير الجيبوتي ، وفضيلة مستشار معالي الوزير للحج والعمرة والإعلام الشيخ طلال بن أحمد العقيل، والمستشار بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية مدير إدارة الاتفاقيات الأستاذ سلمان بن عثمان العثمان ـــ بحث أوجه التعاون الثنائي بين الوزارتين فيما يخدم العمل الإسلامي في مختلف مجالاته .

وفي ختام المحادثات ، وقع معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ مع معالي الوزير الجيبوتي مؤمن حسن بري ، اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال الشؤون الإسلامية، من أبرز بنودها التعاون بين الجانبين في التعريف بالإسلام ، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، والتعاون في مجال شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، وتبادل الخبرات فيها ، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال خدمة القرآن الكريم ، والسنة النبوية .

الجدير بالذكر أن الوزير الجيبوتي قد وصل إلى المملكة يوم أمس الأول في زيارة تستغرق عدة أيام، أدى خلالها مناسك العمرة ، كما يتضمن برنامج زيارته والوفد المرافق له في مكة المكرمة زيارة مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، ورابطة العالم الإسلامي، وجامعة أم القرى.. فيما يتضمن برنامج زيارة معاليه في المدينة المنورة، الصلاة في المسجد النبوي، والسلام على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وصاحبيه، وزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ومعرض أسماء الله الحسنى.

