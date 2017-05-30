بلدية أم السلم تضبط مصنع حلويات مخالف بمنزل شعبي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شنت عناصر من فرق بلدية أم السلم التابعة لأمانة محافظة جدة مداهمة لمعمل حلويات كائن بداخل منزل شعبي بوادي مريخ، تم تشغيله بدون تصريح من قبل عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل, ويفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة ومن أبرزها سوء تداول الغذاء والحفظ والتخزين.

وأوضح المهندس ثامر الزهراني رئيس بلدية أم السلم أن المعمل يقوم بتصنيع الحلويات والبسكويت، وتم ضبط كمية تقدر بنحو 5 طن، وقامت البلدية بإتلاف جميع المنتجات بواسطة الضاغط قبل توزيعها على المحلات التجارية، كما تحفظ موظفو البلدية على جميع معدات التصنيع وتطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لبلدية أم السلم الفرعية في تكثيف جهودها في مراقبة الأسواق والتي تشهد كثافة خلال شهر رمضان المبارك، ولضمان حماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة.

