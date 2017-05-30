السديس يلتقي أئمة الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رحب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس بمكتبه في المسجد الحرام فضيلة الشيخ د. عبدالله البعيجان إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وفضيلة الشيخ د. ياسر الدوسري إمام المسجد الحرام المكلف.

وقدم السديس أسمى التهاني للشيخ د. ياسر الدوسري وفضيلة الشيخ د. صلاح باعثمان وفضيلة الشيخ د. خالد المهنا وفضيلة الشيخ محمد خليل قارئ بصدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على مشاركتهم في إمامة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لشهر رمضان هذا العام 1438هـ.

ودار أثناء المقابلة التطرق لعدة موضوعات متعلقة بالحرمين الشريفين وشؤونهما وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة بهما .