أمانة الطائف تغلق 9 محلات لبيع الشيشة والمعسل - صحيفة صدى الالكترونية

أمانة الطائف تغلق 9 محلات لبيع الشيشة والمعسل
وجهت لجان مشتركة بأمانة الطائف اليوم الثلاثاء إنزار لـ9محلات لبيع الشيش والمعسل وذلك لسرعة معالجة أوضاعها مشددة على الإلتزام بذلك حتى لا تضطر اللجان إلى إغلاقها .
كما ضبطت الإدارة مخالفات عدة تتعلق ببيع مواد مجهولة المصدر ولا يوجد عليها على تواريخ انتهاء صلاحية ، كما تبيع الشيش والسجائر الإلكترونية.
كما أغلقت اللجان محلًّا لبيع الشيشة والمعسل لمخالفته أنظمة العمل والتصاريح الرسمية لمزاولة النشاط .
وأشارت أمانة الطائف أن تصاريح بيع الشيش والمعسلات تكون من خارج المدينة تحت مسمى بيع نحاسيات، هو مخالفة صريحة للنظام.
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