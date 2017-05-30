أمانة الطائف تغلق 9 محلات لبيع الشيشة والمعسل - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجهت لجان مشتركة بأمانة الطائف اليوم الثلاثاء إنزار لـ9محلات لبيع الشيش والمعسل وذلك لسرعة معالجة أوضاعها مشددة على الإلتزام بذلك حتى لا تضطر اللجان إلى إغلاقها .

كما ضبطت الإدارة مخالفات عدة تتعلق ببيع مواد مجهولة المصدر ولا يوجد عليها على تواريخ انتهاء صلاحية ، كما تبيع الشيش والسجائر الإلكترونية.

كما أغلقت اللجان محلًّا لبيع الشيشة والمعسل لمخالفته أنظمة العمل والتصاريح الرسمية لمزاولة النشاط .

وأشارت أمانة الطائف أن تصاريح بيع الشيش والمعسلات تكون من خارج المدينة تحت مسمى بيع نحاسيات، هو مخالفة صريحة للنظام.