ولي العهد يتكفل بعلاج طفلة تعاني من اعوجاج في العمود الفقري - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كلف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعلاج الطفلة «العنود يوسف الشمري»- 4 سنوات- من سكان حفر الباطن تعاني من اعوجاج في العمود الفقري منذ الولادة. علي نفقته الخاصة

وكان قد انتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت فيها الطفل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بعلاجها في أحد المراكز المتخصصة بحالتها.

وتحمل سموه كافة مصاريف العلاج في أحد المراكز الألمانية المتخصصة.