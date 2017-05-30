حقيقة انتقال حارس النصر إلى الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر علي عدم وجود اتفاق بين إدارة نادي الشباب وحارس فريق النصر «عبدالله العنزي» لانتقال الأخير للشباب.

وشدد علي أنه لا صحة لكل الأخبار التي ذكرت الأيام الماضية أنه في طريقه للشباب، وكل ما ظهر اجتهادات صحفية في ظل أزمة اللاعب المالية مع النصر، مشيرا إلي أن العنزي ليس من خيارات الجهاز الفني المقدمة مسبقا.

وأصبح العنزي خارج حسابات مدرب فريقه السابق الفرنسي باتريس كارتيرون في الربع الأخير من ” دوري جميل ” ، وتحديداً منذ التعاقد مع حارس الشباب وليد عبدالله، مما تسبب في خلافات كبيرة بين اللاعب وإدارة ناديه وصلت إلى تهديد اللاعب بفسخ عقده في حال عدم حصوله على مستحقاته المالية التي تبلغ قرابة عشرة ملايين ريال.