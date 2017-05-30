رحيل ديكتاتور بنما السابق مانويل نورييغا - صحيفة صدى الالكترونية

بنما(صدى):

توفي الرئيس البنمي الأسبق «مانويل نورييغا»،ليلة الثلاثاء، عن سن 83 عاماً وكان قد أدخل المستشفى منذ مارس الماضي بسبب إصابته بورم في الدماغ، ، وقال سكرتير الدولة للاتصالات مانويل دونينغيز إن ” نورييغا توفي هذه الليلة ”.

وخضع نورييغا لعمليتي استئصال ورم حميد من الدماغ أولهما في السابع من مارس في مستشفى بنما سيتي، لكنه أصيب بنزيف في الدماغ بعد ذلك، وخضع لعملية جديدة وبقي في حالة حرجة على إثرها.

رجل بنما القوي مانويل نورييغا أطاحت به الولايات المتحدة في غزو البلاد العام 1989 وسجنته بتهمة تهريب المخدرات، وأمضى أكثر من عقدين في السجن بالولايات المتحدة، وسجن بعد ذلك سنتين في فرنسا بتهمة غسل أموال قبل أن يسلم إلى بنما في ديسمبر 2011.