النصر يفاضل بين مكسيكي وكولومبي لخلافة «كارتيرون» - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تفاضل إدارة نادي النصر بين مدربين للتعاقد مع أحدهما لتولي منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول، بداية من الموسم الجديد.

ونشرت شبكة ” espn ” في نسختها المكسيكية تقريراً مطولاً، قالت فيه إن المكسيكي فيكتور مانويل فوسيتيش، دخل قائمة المرشحين لتدريب النصر، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ووضع مسئولو النصر، المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، كبديل حال فشل التعاقد مع مانويل فوسيتيش.

يذكر أن الفرنسي كارتيرون غادر النصر مؤخراً، وتعاقد مع نادٍ يلعب بدوري الدرجة الثانية الأمريكي، بعد أن قاد فريقه السابق للمركز الثالث في لائحة ترتيب الموسم المنصرم من دوري جميل للمحترفين.