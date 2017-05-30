الغذاء والدواء تتخذ اجراءات جديدة لمنع دخول «أرز البلاستيك» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اتخذت هيئة الغذاء والدواء اليوم جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول «أرز البلاستيك» للأسواق المحلية.

وأوضحت أنها تقوم بإجراء فحوص فيزيائية ومخبرية للعينات، للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وكاشفة أنها أصدرت بيانا توضيحيا مفصلا بهذا الخصوص منذ أكثر من 6 أشهر.

وأوضحت الهيئة أنها تتبع إجراءات التفتيش المشددة بالمنافذ الحدودية تتضمن تدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، وإجراء فحوص فيزيائية ومخبرية للعينات، للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.