بالصور.. " العمل " تتمكن من ضبط عامل صيانة جوالات لا يحمل قرار توطين في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من ضبط وافد بحي البطحاء يمارس صيانة الجوالات بأحد محلات بيع وصيانة الالعاب الالكترونية (بلاستيشن) في محاول منه التحايل على قرار توطين الاتصالات.

وجاء ذلك خلال حملة مشتركة نفذها فرع الوزارة برفقة الجهات الشريكة على محالّ الاتصالات بالعاصمة الرياض لمتابعة الالتزام بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.

كما رصدت الفرق التفتيشية المشتركة بمحافظة عفيف وشقراء خلال الجولات التفتيشية مخالفتين لقرار توطين قطاع الاتصالات فيما كشفت الفرق التفتيشية عن التزام المحال في محافظة الخرج.

وقال سعد الدوسري، مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض إن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع محافظات منطقة الرياض، مشددا على أنه لا تهاون مع مخالفي القرار ودعا عملاء الوزارة التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق “ معا للرصد ”.

وأكد أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.