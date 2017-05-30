مصرع وإصابة 6 أشخاص أثناء هبوط طائرة حربية روسية - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

لقي عسكري مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح أثناء هبوط لطائرة حربية روسية وملامستها مدرج المطار بشكل حاد، حيث كانت تقوم بتحليق تدريبي في منطقة ساراتوف الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن الطائرة من طراز ” آن26- ” وتابعة لكلية كراسنودار العليا للطيارين، كان على متنها ستة أشخاص وقت وقوع الحادث.

وأضاف البيان أن الطائرة فشلت في الحفاظ على مسار وزاوية الهبوط الصحيحين، ولامست مدرج المطار بشكل حاد، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.