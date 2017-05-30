روما يودع سباليتي  - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أنهى نادي روما الإيطالي علاقته بالمدرب «لوتشيانو سباليتي» وأعلن عن رحيله عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بعدما قاد الفريق لاحتلال وصافة ترتيب ” الكالتشو ” خلف المرأة العجوز «يوفنتوس»، والتأهل مباشرة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وبداية من يناير 2016 خلف «سباليتي» المدرب الفرنسي «رودي غارسيا»، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج فريق العاصمة الإيطالية.

ويقترب سباليتي يقترب بشكل كبير من تدريب «إنتر ميلان» في الموسم المقبل، وذلك حسب مصادر صحفية.