تكريم 12 حافظ للقرآن بالدرب غداً - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تحتفي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدرب غدا، بتكريم الحفاظ والحافظات والداعمين للجمعية,بحضور محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبو شرحة , وذلك في قاعة ليلتي .

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين بن أحمد مرياحي, أن الاحتفال يتضمن تكريم 12 حافظاً وحافظة لكتاب الله من خريجي حلقات الجمعية ودورها النسائية, مشيرا إلى أنه سيتم خلال الحفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة شهداء الحزم والبالغ عددهم 37 فائزا وفائزة , اضافة لتكريم الفائزين في مسابقة حصانة للأمن الفكري والبالغ عددهم 16 مشركاً ومشاركة .

وبين أن الجمعية تشرف على 40 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم للبنين بالمحافظة والقرى التابعة له, فيما تشرف الجمعية على 25 دور نسائية تضم 100حلقة نسائية.