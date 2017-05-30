صناعي بريدة يحصد جائزة التدريب التقني للتفوق العلمي - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

توج المعهد الصناعي الثانوي في بريدة أمس، بجائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي 1437 / 1438 هـ ، بحصول المتدرب محمد هزاع الجعفري على الجائزة.

وعد وكيل المعهد لشؤون المتدربين أحمد الصيفي، الجائزة حافزاً لتقديم المزيد من العطاء للمتدربين، منوهاً بجهود الإدارة العامة لخدمات المتدربين بالمؤسسة وبالأعمال الإشرافية لإدارة التوجيه والإرشاد على جائزة .

يذكر أن جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي، عبارة عن مبلغ نقدي وشهادة شكر وتقدير لكل متدرب متفوق تصرف عن طريق الصندوق الرئيسي للمتدربين والمتدربات بالمؤسسة, ويشترط حصول المتدرب على نسبة 4.75 من 5.00 عند تخرجه.