اتحاد الكرة ينهي أزمة مكافأة لاعبي منتخب الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

هدد «سعد الشهري» مدرب منتخب الشباب، بالاستقالة قبل لقاء الأوروجواي في مونديال الشباب، حال عدم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، والخاصة بمكافأتي الفوز بلقاء الإكوادور والتعادل أمام أمريكا،الذي بلغ من خلاله الأخضر الدور ثمن النهائي من المونديال.

بحسب مصادر فأن المدرب بين مطرقة وعود الاتحاد السعودي، ومطالبات اللاعبين كونه يمثل حلقة الوصل بينهما، إذ بدأ امتعاض لاعبي الأخضر من قرار تقليص مكافأة التأهل لكأس العالم في كوريا من 120 ألف ريال لكل لاعب، إلى 60 ألف ريال، ومن ثم منحهم مصروف «جيب»، لأسبوع واحد فقط بواقع 5 آلاف ريال لكل أعضاء البعثة، قبل أن يتم تقليص مكافأة الفوز على الإكوادور من 20 ألف ريال إلى 15 ألف ريال، ومن ثم عدم تسليمها للاعبين، ومن ثم وعدهم بمنحهم مكافأة بواقع 15 ألف ريال لك لاعب، لتعادلهم أمام أميركا وبلوغ دور الـ 16، قبل أن تقلص هي الأخرى إلى 10 آلاف لكل لاعب، ومن ثم دمجها مع مكافأة الفوز على الإكوادور والتعهد بمنح كل لاعب مبلغ 35 ألف ريال.

وهو ما كان له أثر سلبي في أوساط الصقور الشبان، إذ عبر البعض منهم عن استيائه الشديد من عدم وفاء القائمين على اللعبة في المملكة بوعودهم، والتقليص المتكرر للمكافآت، ومن ثم عدم تسليمها لهم.

وفي ردة فعل سريعة لتلافي الأزمة، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس صرف تلك المكافأة فوراً.