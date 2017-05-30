واشنطن تستعد لإقامة منطقة آمنة بسوريا وتستهلها بالمنشورات التحذيرية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ألقت طائرات التحالف الدولي منشورات ورقية على مناطق سيطرة قوات النظام في البادية السورية تطالبه فيها بالابتعاد عن معبر التنف الحدودي مع العراق، فيما تعد هذه هي المرة الأولى من نوعها.

وقصفت طائرات التحالف منذ عدة أيام رتلاً عسكرياً لقوات النظام بالقرب من المعبر.

وطلب التحالف -في منشوراته- من قوات الأسد الابتعاد عن المنطقة إلى حاجز ظاظا والذي يبعد نحو 55 كيلومتراً عن التنف،«بحسب ناشطين»

ومنذ مطلع مايو الجاري تحاول قوات النظام بدعمٍ من ميليشيات حزب الله الوصول إلى المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني.

تمهد التحذيرات الأميركية لمنطقة آمنة سيجري الإعداد لها دبلوماسيا وعسكريا بين واشنطن و موسكو حسب ما ذكرت «الشرق الأوسط»، وستتناول المحادثات مساحة المنطقة الآمنة والمجلس المحلي والمراقبين والمساعدات الإنسانية.

وترفض واشنطن أي وجود لميليشيات إيرانية بالمنطقة التي تمتد من القنيطرة إلى درعا وريف السويداء وصولا إلى التنف، وإن أبدت ليونة حول وجود رمزي للنظام على معبر نصيب مع الأردن.