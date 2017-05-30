إشادة واسعة بحديث «الراحل» عن «غازي القصيبي» - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

حققت حلقة برنامج «الراحل» التي أذيعت الأحد الماضي علي قناة «خليجية»، والتي تناولت الأديب والشاعر والإداري الفذ «غازي القصيبي»، نجاحا كبيرة.

وحظيت الحلقة بإشادة وثناء كبير، حيث أن «القصيبي» كان رجل دولة، وترك إرثا كبير في النواحي الأدبية والإدارية التي يجب أن تدرس في الجامعات، كما تقلد حقائب «الصناعة، والكهرباء، والصحة، والعمل» الوزارية.

يذكر أن «القصيبي» كتب قصيدة بعنوان «نعم.. نحن الحجاز ونحن نجد»، وذلك للرد علي مذيعة «سي إن إن» الشهيرة «لاري كنق».