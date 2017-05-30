الصحة تسجل أول حالة إصابة بـ " الكورونا " في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ظهرت أول حالة للإصابة بفيروس الكورونا، في المدنية المنورة، سجلتها وزارة الصحة أمس، لمواطن يبلغ من العمر 60 عاما.

كما سجلت الصحة أيضا حالة شفاء مواطن 43 عاما من المذنب، موضحة أن حالة المواطن المصاب مستقرة وصنفت إصابته بعدوى أولية، وبذلك يصبح مجموع الإصابات منذ تسجيل أول حالة في شوال 1433هـ 1541 حالة شفيت منها 942 وتوفيت 668 إصابة، فيما لا تزال أربع حالات تحت العلاج حاليا في المستشفيات المخصصة لكورونا.

من جانبه شدد الدكتور عبدالرحمن سالم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، على ضرورة استمرار البرامج التوعوية، إذ إن مكافحة كورونا مسؤولية مشتركة بين الصحة والزراعة والبلديات والتي لن تتم إلا بتعاون المواطنين.

وقال سالم: إن اهتمام أفراد المجتمع بالاشتراطات الصحية كفيل بالحد من تسجيل إصابات جديدة، مع التأكيد على العاملين في حظائر الإبل بضرورة أخذ الجدية والحيطة والحذر عند التعامل مع الإبل وارتداء الكمامة والقفازات والاهتمام بالنظافة الشخصية لمنع وجود أي إفرازات مخاطية للإبل في الملابس.