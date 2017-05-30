مؤسسة التدريب المهني: لائحة اعتماد التدريب عن بعد للمنشآت الرسمية فقط - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن موعد اعتماد لائحة جديدة للتدريب عن بعد قريباً وهى تحدد واجبات وحقوق المستفيدين والمنشآت التدريبية وتحافظ على جودة التدريب وتطبيق أفضل وأدق معايير الجودة للمنشآت التدريبية في القطاع الخاص.

وأوضحت المؤسسة أن التدريب عن بعد سوف يقتصر في المرحلة الأولى على الدورات تطويرية قصيرة، للمنشآت الرسمية والمصرح لها من قبل المؤسسة فقط.

وأشار إلى أن عدد المنشآت الرسمية نحو 1000 منشأة تدريبية، بهدف ضمان متابعة سير الدورات وحفظ حقوق المستفيدين.