سياحة المدينة تكثف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية خلال رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تكثف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة جولاتها الرقابية على دور الإيواء والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان الجاري،في إطار جهودها بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات المقدمة.

وبين مدير الهيئة بالمدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني، أن هذه الخطوة تأتي متواكبة مع الخطة الموسمية لمكاتب الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني خلال إجازة الصيف وكذلك شهر رمضان والأعياد من خلال القيام بالجولات الميدانية للمنشآت السياحية في المنطقة بالإضافة إلى الزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات.

وفي هذا الصدد قام المختصون في مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع بجولات تفتيشية على المنشآت السياحية بالمحافظة خلال هذا الأسبوع، في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.

فيما قام مسؤولي إدارة التراخيص في فرع هيئة السياحة بمنطقة المدينة المنورة بالعديد من الجولات الرقابية للمنشآت السياحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية استعداداً للموسم السياحي وذلك للتأكد من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى النظافة في قطاع الإيواء, والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، و كذلك تتبع الشكاوي والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وفقاً للإجراء النظامي ووفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل.

فيما تكثف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهودها خلال الإجازة الصيفية بهدف خدمة السياحة المحلية ودعم الأنشطة السياحية بالمنطقة، من خلال حملات الرقابة والتفتيش على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة والرحلات السياحية، للتأكد بشكل متواصل من جاهزية المنطقة سياحياً وجودة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي .