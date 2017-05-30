بالفيديو.. سيدة تتخلص من ابنها بسبب «الجوع» - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدم سيدة علي التخلص من ابنها أمام أحد المولات التجارية، بعدما تمكن منها الجوع والعوز، مما أثار صدمة بين الناس.

وعرض برنامج «الصدمة» المذاع علي قناة «إم بي سي»، مقطع فيديو أثناء محاولاتها التخلص من ابنها أمام احد المولات التجارية، وهو ما أثار ردود فعل مثيرة تجاه الموقف.

وانهالت النصائح على المرأة: «شيلي ابنك، هناك جمعيات خيرية، هناك فاعلو خير، اشتغلي، لماذا تتخلصين من ابنك بهذه الطريقة».

وقالت المرأة أن السبب وراء ترك ابنها، هو أنها لا تجد ما يسد رمق عيشها، ولا تستطيع أنْ تعيش بابنها وخيارها الوحيد هو التخلص منه.