إغلاق 11 محلاً مخالفاً وإستبعاد 36 عاملاً بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اغلقت بلدية الملز التابعة لامانة منطقة الرياض ١١ محلا مخالفا للاشتراطات البلدية خلال حملة قامت بها على المنشأت الواقعة في نطاق بلدية الملز .

ذكر ذلك المهندس مسلط العتيبي رئيس بلدية الملز واوضح انه تم خلال الحملة استبعاد ٣٦ عاملا مخالفا للاشتراطات الصحية وتم تسليمهم للجهات المختصة .

واوضح المهندس العتيبي ان هذه الحملات مستمرة للقضاء على المخالفات في المحلات والعاملين بها حفاظا على الصحة العامة .

ورحب رئيس بلدية الملز بتعاون المواطنين والمقيمين بالتبليغ عن اي ملاحظة او اقتراح عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.