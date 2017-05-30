إغلاق 11 محلاً مخالفاً وإستبعاد 36 عاملاً بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

إغلاق 11 محلاً مخالفاً وإستبعاد 36 عاملاً بالرياض
اغلقت بلدية الملز التابعة لامانة منطقة الرياض ١١ محلا مخالفا للاشتراطات البلدية خلال حملة قامت بها على المنشأت الواقعة في نطاق بلدية الملز .
ذكر ذلك المهندس مسلط العتيبي رئيس بلدية الملز واوضح انه تم خلال الحملة استبعاد ٣٦ عاملا مخالفا للاشتراطات الصحية وتم تسليمهم للجهات المختصة .
واوضح المهندس العتيبي ان هذه الحملات مستمرة للقضاء على المخالفات في المحلات والعاملين بها حفاظا على الصحة العامة .
ورحب رئيس بلدية الملز بتعاون المواطنين والمقيمين بالتبليغ عن اي ملاحظة او اقتراح عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.
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