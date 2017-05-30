بالصور.. الشهيد السهيان يفوز على النجوم والراقي يتعادل مع الشهب بدورة جامعة الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

سهو الهشال(صدى):

ضمن فعاليات الأنشطه الرياضية والتي يقدمها نادي جامعة الجوف الصيفي افتتحت منافسات دوره كرة القدم والتي ينافس فيها 16 فريق بملاعب كليه طب الأسنان .

حيث تقابل يوم السبت ٩/١ ضمن مباريات المجموعة الأولى فريق الشهيد عبدالله السهيان مع فريق النجوم وانتهت بفوز الأول ٠/٣ | وتعادل فريق الراقي مع فريق الشهب ١/١ | وقد فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى لاعب فريق الشهيد عبدالله السهيان / محمد مرزوق الكويكبي | وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الثانية لاعب فريق الراقي / مشعل مشتي الشراري .

هذا وتقيم إدارة الأنشطة الرياضية العديد من الفعاليات الرياضيه لزوار النادي منها:

دوري الكره الطائرة بمحافظة سكاكا.

دوري كره القدم بمحافظه القريات.

دوري كرة القدم والطائره بمحافظة طبرجل.

دوره في التنس الأرضي بالاضارع راعي رسمي.