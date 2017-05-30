إعصار «مورا» يبدأ باجتياح بنغلادش - صحيفة صدى الالكترونية

دكا(صدى):

وصل الإعصار مورا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلادش ترافقه رياح تبلغ سرعتها 117 كلم/ساعة، استبقتها السلطات بإجلاء نحو 300 ألف شخص من سكان القرى الساحلية الأكثر تعرضًا للخطر.

وقال مركز الأرصاد الجوية البنغلادشي في نشرة عاجلة، إن الإعصار دخل في تمام الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، البر البنغلادشي من نقطة ساحلية تقع بين سوق كوكس ومرفأ شيتاغونغ.

وحذر مكتب الأرصاد الدوية من أن المناطق الساحلية يمكن أن تشهد فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية الناجمة عن الإعصار. وعادة ما تشهد بنغلادش عواصف بين أبريل وديسمبر تتسبب في وفيات وأضرار واسعة في الممتلكات.