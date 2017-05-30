بالفيديو.. عمرو أديب ساخرا: «ارحم المصريين يا تميم احنا مش حمل الاحتلال القطري» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حذر الإعلامي المصري عمرو أديب، مساء أمس الاثنين، من قدرة الجيش القطري على احتلال مصر، بعدما زعم مواطن قطري أن بلاده ستحتل مصر في نصف ساعة.

وقال المواطن القطري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «انتبهوا يا المصريين اذا كشر تميم عن انيابه سنحتل بلدكم في نصف ساعة».

وقال أديب، في برنامجه «كل يوم» بقناة «ON live»: «أمر يجب أن كل مصري يقلق منه، اللي يقدر يخزن أكل يخزن، واللي يقدر يسافر، واللي يقدر يلم قرشين، لأن اللي قرأته مرعب ومخيف، ولما قرأته كان في بقي كلمة قصيرة طول اليوم».

وخاطب أديب، أمير قطر تميم بن حمد، ساخرًا: «ارحم المصريين.. المصريين مش حمل الاحتلال القطري»، كما أشار أديب إلى عنوان المانشيت الخاص بصحيفة «الجزيرة» السعودية الذي جاء في 6 كلمات «الاضطراب يحيط بدولة كبرت فصارت قناة»، كما استنكر التصريحات القطرية الصادرة في حق مصر.

وتابع أديب: «مصر ليست دولة معتدية، وعندنا رئيس عنده مبادئ»، مشددًا على أنه «إحنا ما بنتهددش، ومصر لا تموت، وأنت هتدفع الثمن غالي، واللي أنتم بتعملوه هتدفعوا ثمنه غاليًا»، في إشارة لأمير قطر.

وأردف: «لما تيجي مصر، ولما تدخل مصر، يعني الواحد مش عايز يقول كلام، الواحد ما يبقاش خارج عن السياق، يا ترى المصرييين هيعملوا إيه في الجيش القطري، وأظن يومها ما نحتاجش الجيش المصري، محمد بيه في قسم الهرم كفيل يخلص كل الحكاية ويقدر يتعامل مع الناس دي».