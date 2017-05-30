بالفيديو.. فضائح تاريخ الانقلابات في قطر وتدخلها السافر في شؤون دول المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد يفضح تاريخ الانقلابات السياسية في قطر من بداية استقلالها من حكم الإنجليز وحتى انقلاب أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد على والده.

وأظهر الفيديو، الذي بثته قناة «إكسترا نيوز» المصري نقلا عن شباب عرب، مساء أمس الإثنين، فضائح تدخل قناة الجزيرة في المنطقة العربية، وهي الذراع الإعلامية لدولة قطر، كما فضح دورها في إسقاط العراق، ودعم الإرهابيين، وتحويل الربيع العربي إلى خريف، ودعم الإخوان المسلمين في مصر ومحاولة تزييف الحقائق من حين إلى آخر.