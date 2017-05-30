بالصور.. أهالي جازان يهدون وجبات إفطار لمرابطي الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أهدى أهالي محافظات منطقة جازان، أمس الاثنين، وجبات إفطار إلى جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي، معبرين عن حبهم وامتنانهم لهم، وعن الدعم الشعبي الكبير الذي يتلقاه الجنود.

وكتب الأهالي على الأطباق وصناديق الطعام عبارات تبجيل وفخر واعتزاز بالجنود المرابطين، وشارك في تقديم وجبات الإفطار شباب من مدينة جازان، ومن محافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة، وكان في استقبالهم أهالي قرية «الركوبة»، الذين ساعدوهم في إيصال صناديق الطعام للجنود المرابطين في مواقعهم.