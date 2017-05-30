بالفيديو.. لافتة طيبة من أمير حائل تجاه مواطنة - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تستوقف أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، أثناء خروجه مساء أمس الإثنين من فعالية خاصة بجمع التبرعات لمصلحة سجناء الديون المالية، طالبة منه التكفل بدية مواطن لانقاذ ابنها من السجن.

ووعد الأمير عبدالعزيز بن سعد، السيدة بدفع المبلغ المطلوب وهو 225 ألف ريال، لانقاذ ابنها، بعدما استوقفته وشرحت له وضع نجلها، وكان أمير حائل قد أعلن تبرعه لسجناء الديون المالية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والأعيان.