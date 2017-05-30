شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض وينبع والجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن حاجتها لـ8 وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة، للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من «الرياض، والجبيل، وينبع».

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مايو 2017م، وحددت الشركة الشروط والمؤهلات الواجب توافرها لشغل الوظائف:

ممثل مبيعات «الرياض» حاصل على شهادة الدبلوم كحد أدنى بمجال ذي صلة.

مهندس مشروع مدني «الجبيل» حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

أخصائي ثانٍ «عدد 5 وظائف/ ينبع» حاصل على درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في الهندسة، أو ما يعادلها.

مشغل DCS«ينبع» حاصل على شهادة الدبلوم في مجال ذي صلة، أو شهادة الثانوية العامة.