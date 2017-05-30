مسابقة «تدبُر» للقرآن الكريم والسنة النبوية تواصل فعالياتها بمكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

واصلت مسابقة الوزارة للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما «تدبُر» التي تنظمها إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة على مستوى الوزارة فعالياتها في يومها الثاني بفندق ميلينيوم .

وأوضح مدير إدارة التوعية الإسلامية فيصل أبو حميد أن مسابقة تدبر في يومها الثاني جاءت تنافساتها في المجالات الثلاثة «القرآن الكريم -البحوث العلمية – السيرة النبوية»، فيما بلغ عدد الإدارات المشاركة 37 إدارة تعليمية والمعلمون والطلاب 126 مشاركاً والطالبات والمعلمات 86 مشاركة والمشرفون من الوزارة و الإدارات 50 مشرفاً تربوياً والمحكمون من جميع الإدارات 50 محكما و 45 محكمة واللجان المنظمة 45 للبنين 32 للبنات .

وبين أن الفعاليات اليوم بدأت في مجالات مسابقة القرآن الكريم «طلاب وطالبات» خمسة فروع ، والحديث «طلاب وطالبات» فرعان، والسيرة النبوية «طلاب وطالبات» فرعان، والبحوث العلمية «معلمين ومعلمات» بعنوان «تعزيز الأمن الفكري»، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات في مسابقة القرآن وصل إلى 44 طالباً و 6 معلمين، أما الطلاب الذين اجتازوا الاختبار التحريري ويحق لهم دخول الاختبار الشفوي في الحديث الفرع الثاني أربعة طلاب, وفي فرع السيرة ثلاثة طلاب .

ولفت النظر إلى أن المسابقة تستهدف طلاب وطالبات التعليم على مستوى السعودية، وتهدف إلى ربطهم بكتاب الله والسنّة النبوية الشريفة وتشجيعهم على العناية بهما والعمل على تطبيقهما، والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب كتاب الله وسنّة النبي (صلى الله عليه وسلم) وشحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم، بالإضافة إلى شغل وقت الناشئة والشباب بما يعود عليهم بالفائدة دينياً وعلمياً وأخلاقياً.