بالفيديو.. باجاني هوايرا BC Macchina Volante بلون أزرق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

في الأسبوع الماضي حصل جامع السيارات الأمريكي كريس سينت علي نسخة باجاني هوايرا BC الأكثر اثارة وجنونا التي تم انتاجها والتي حملت اسم Macchina Volante وهي كلمة ايطالية تعادل كلمة الآلة الطائرة. وزينت السيارة بألياف الكربون الزرقاء وزودت بمجموعة من المكونات الخاصة ، فيما يمكن وصف السيارة بأنها منحوتة فريدة يمكن وضعها في أفضل متاحف العالم.

وفي الفيديو التالي ، يمكنكم الاستمتاع بالسيارة الفائة ولحظة تسليمها الي Prestige Imports في ميامي وظهورها بشكل عميق ومميز . وكل شخص يعرف عن طريقة تصنيع السيارة والحرفية العالية التي تجعل تفاصيلها جذابة ومثيرة والتي ساعدت باجاني علي الحصول علي موقعها المميز في السوق ، ولكن هذه السيارة تأخذ الأمور لمستوي مختلف حيث تبدو مذهلة من كل زاوية.