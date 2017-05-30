تدشين «التزام» للتحقق من التزامات القطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أطلق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير المالية محمد الجدعان، خدمة «التزام» الإلكترونية بجدة، أمس الإثنين، الهادفة لتحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الرئيسية المطلوبة من القطاع الخاص بشكل إلكتروني في خدمة واحدة متكاملة.

وتساعد خدمة «التزام» على التحقق من مدى التزام المنشآت ومعرفة حالتها النظامية قبل التقديم على أي معاملة حكومية، وتعد إحدى مبادرات التحول الوطني من أجل تعزيز التعاملات الإلكترونية ودعم وتسهيل الإجراءات الحكومية مع القطاع الخاص، والتي ستساعد في تسريع عملية الإنجاز وتوفير الوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية والاعتماد على الربط الإلكتروني.