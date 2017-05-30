BMW الفئة الثامنة التجريبية تبدو مغرية كسيارة مكشوفة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

لم تقدم BMW نسخة مكشوفة من الفئة الثامنة الأصلية ، ولكن الفئة السادسة حصلت بالتأكيد علي نسخة مكشوفة ، ولذلك فقد تعمد الشركة لتطبيق نفس الأمر علي الفئة الثامنة الجديدة في حال تقديمها. وهذا السؤال جال بخاطر مصمم السيارات التوقعية X-Tomi Design الذي قرر تجربة الأمر بالاستناد للفئة الثامنة التجريبية التي ظهرت من قبل الشركة البافارية مؤخراً .

وبدلاً من حصولها علي لون أزرق ، قرر أن يزودها بلون برتقالي وبدلاً من السقف الثابت ، جعلها سيارة مكشوفة بدون سقف. والنتيجة قد لا تكون أنيقة أو مميزة بدرجة النسخة الكوبيه التجريبية ، ولكنها قد تكون وسيلة الشركة في وقت ما لمنافسة مرسيدس SL وS-Class كوبيه وكابريو وبنتلي كونتيننتال ورولزرويس دون وأستون مارتن DB11 Volante المرتقبة.

وتملك الشركة نسخ مكشوفة من الفئة الثانية والرابعة كما أنها تخلت عن تقديم موديل Z4 ولكنها تملك رودستر أخري في الطريق كما يتوقع أن تطلق i8 المكشوفة .