القصبي يعلق على حلقة «سيلفي» المثيرة للجدل «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

علق الفنان ناصر القصبي، على حلقة أمس الاثنين، من مسلسله «سيلفي3» على قناة «MBC»، المثيرة للجدل، لما ناقشته من قضايا حساسة بخصوص بعض المثقفين في المملكة وتصادمهم بأفكار بعضهم.

وغرد القصبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بتويتر، «والله يا أنا مبتلش بحلقة اليوم. الليبراليين ( شيعة وسنه ) شابين علينا والبدو ماقصروا.. وبعض الناس ملبدين ومتشققين من الوناسه ويحارشون من بعيد».