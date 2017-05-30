عادات تقومين بها تقتلك ببطء - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

نقع جميعاً في أخطاء وعادات تضر أجسادنا وكذلك عقولنا، ومع انشغالنا بنمط حياتنا المزدحم قد لا نلاحظ أننا نقوم بعادات سيئة تضر صحتنا وتهدد حياتنا رغم بساطتها، ولذلك علينا توخي الحذر فيما نفعله ونقوم به، وبناء عليه، وللحرص على سلامتكِ جلبنا لكِ من مجلة “وومين ديلي ماغازين” 10 عادات تقومين بها تهدد صحتك وتعرض حياتك للخطر حتى تتجنبيها:

الوقفة السيئة

الوقفة السيئة يمكن أن تسبب آلام الظهر وتؤثر على العمود الفقري، ما يمكن أن يكون له آثار سلبية على القلب والرئتين فالميل إلى الأمام في كثير من الأحيان يمكن أن يقلل من قدرة الرئة بنسبة 30 %.

الجلوس على المكتب طوال اليوم

السيدة التي تجلس لأكثر من 6 ساعات يومياً يزيد احتمال وفاتها في غضون 15 عاماً بنسبة 40 %، مقارنة بالنساء اللواتي يجلسن لمدة تقل عن 3 ساعات، وتصل النسبة لـ 20% للرجال، فالجلوس لفترة طويلة يمكن أن يسبب الإصابة بالنوبة القلبية ومتلازمة الأيض.

تناول الطعام بسرعة

تناول الطعام بسرعة يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات المفرطة والارتجاع الحمضي وبناء عليه، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الأمر يستغرق حوالي 20-30 دقيقة لعقلك للحصول على إشارة من معدتك بأنك قد شبعت والرجال الذين يأكلون بسرعة يكونون أكثر عرضة بنسبة 84٪ لزيادة الوزن، في حين أن النساء يكن أكثر عرضة لذلك بنسبة مضاعفة.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم

النوم أقل من 6 ساعات في الليل يمكن أن يسبب العديد من الاضطرابات مثل أمراض القلب والسمنة كما يرتبط نقص النوم أيضاً بالوفاة المبكرة.

الإرهاق

العمل لأكثر من 10 ساعات في اليوم يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو التعرض للنوبة القلبية بنسبة 60٪.

الإفراط في التسمير

النساء اللواتي يزرن صالونات التسمير أكثر من مرة في الشهر أكثر عرضة بنسبة 55٪ للإصابة بسرطان الجلد الخبيث.

تناول الكثير من اللحوم الحمراء

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من اللحوم الحمراء غير المجهزة إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة 13٪.

مشاهدة التلفاز

مقابل كل ساعة في مشاهدة التلفزيون، ينقص عمرك 22 دقيقة.

التدخين

يعمل التدخين على تقليل متوسط العمر بما يصل إلى 10 أعوام.

عدم تناول وجبة الإفطار

الناس الذين لا يتناولون وجبة الإفطار أكثر عرضة 4 مرات للإصابة بالسمنة.