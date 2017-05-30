بالفيديو.. مصرع مظلي لم تفتح مظلته أثناء القفز - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

لقي جندي في البحرية الأمريكية مصرعه بعد أن فشل في فتح مظلته خلال عرض في نيويورك أمام حشد ضخم.

حيث كان الجندي وهو عضو في فريق المظلات في البحرية الأمريكية يشارك في عروض احتفالات ” أسبوع الأسطول” فوق نهر هدسون بولاية نيوجيرسي، والتي شاهدها الآلاف من الأشخاص، وكان المظلي وأعضاء آخرين من الفريق قفزوا من الطائرة إلى حديقة ليبرتي عندما فشل في فتحها بشكل سليم وسقط في الماء.

وقال الأميرال جاك سكوربي في مؤتمر صحفي إن خفر السواحل نجح في سحبه من الماء ومحاولة إنعاشه، لكنه لقي مصرعه في المستشفى.