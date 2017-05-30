بالصور.. الشيخ آل طالب يشارك في تقديم وجبات الإفطار بالمسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

شارك إمام وخطيب المسجد الحرام رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب، أمس الاثنين، في تقديم وجبات الإفطار التي تقدمها الجمعية بساحات المسجد الحرام .

وأشاد الدكتور آل طالب بمستوي الخدمات التي تقدمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك ضمن برنامج إفطار صائم الذي من المقرر أن يتم توزيع أكثر من مليوني وجبة إفطار على المعتمرين والزوار في أكثر من 27 موقعاً.

من جانبه أوضح مدير عام الجمعية منصور العامر ، أن هذه الخدمات التي تقدمها الجمعية تأتي مع نجاح الجمعية في استراتيجيتها وتحقيق أهدافها المعينة على تنفيذ برامجها وخدماتها وفق رؤيتها المستقبلية والتوسع الشامل في كافة البرامج والخدمات والعمل مع أهل البر والعطاء لبث روح الإخاء والتكافل الاجتماعي المستمد من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية للمملكة 2030.