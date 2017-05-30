أمير المدينة يستقبل جموع المهنئين بحلول شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استقبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك من أصحاب الفضيلة، والمعالي، ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من المسؤولين من مدنيين و عسكريين، وجمعاً من المواطنين من أهالي منطقة المدينة المنورة.

وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .

ورفع المهنئون أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك , سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلاد عزٓها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.