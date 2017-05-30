أغرب 10 حالات زواج خارجة عن المألوف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

الزواج هو رابط اجتماعي مقدس بين الرجل والمرأة يهدف إلى تكوين أسرة سعيدة، يؤدي فيها كل طرف الواجبات المنتظرة منه، ويحصل بالمقابل على الحقوق التي حددها الشرع من الطرف الآخر.

إلا أن بعض حالات الزواج شذت عن هذه القاعدة، لنشهد زيجات غريبة يكون أحد طرفيها رجلاً أو امرأة والآخر حيوان أو جماد أو مجرد صورة فوتوغرافية، ونقدم مجموعة من أغرب حالات الزواج حول العالم:

1- رجل يتزوج من جثة عروسه

أصيب شاديل ديفي من تايلند بصدمة شديدة عندما قتل صديقته التي كان على علاقة معها منذ حوالي 10 سنوات، ودفعه الشعور بالذنب بعد أن رفض عرضها للزواج رغبة منه في التركيز على عمله، إلى إقامة حفل زفاف في يناير (كانون الثاني) 2012 للاقتران بجثة صديقته الراحلة.

2- امرأة تتزوج من برج إيفل

تعرف باريس بأنها أكثر مدينة رومنسية في العالم، ووصل عشق امرأة فرنسية ببرج إيفل إلى الزواج منه، وغير اسمها ليصبح إيريكا لا تور إيفل.

3- زواج أطول رجل في العالم

بعد أن يأس التركي سلطان كوزين الذي يحمل لقب أطول رجل في العالم، من العثور على شريكة حياة مناسبة له بالطول، تزوج من فتاة سورية تدعى ميرف ديبو أقصر منه بحوالي ثلاثة أقدام، وتصغره بعشر سنوات.

4- رجل يتزوج من شخصية خيالية

بلغ عشق شاب ياباني لإحدى شخصيات ألعاب الفيديو إلى حد الزواج منها، وعقد قرانه في حفل زفاف افتراضي على “نيني أنيغاساكي” التي لا تظهر إلا على شاشة الكمبيوتر والهواتف المحمولة في 2009، ولا ندري بعد ما هو نتاج هذا الزواج الأسطوري.

5- امرأة تتزوج رجلين في نفس الوقت

بعد أن وقعت ماريا بوتزكي في حيرة للاختيار بين زوجها بول وصديقها الجديد بيتر غرونمان، قررت أن تجمع بينهما، وطلبت من بيتر الانتقال للعيش معها هي وزوجها وطفلتيها في منزل العائلة بمدينة باركينغ البريطانية عام 2012.

6- امرأة تتزوج من لعبة أفعوانية

تشهد كل علاقة زواج حالات صعود وهبوط، إلا أن امرأة أمريكية يمكن أن تتوقع الكثير منها، وذلك بعد أن قررت أن تتزوج من لعبة أفعوانية في إحدى حدائق الألعاب في ولاية بنسلفانيا.

7- رجل يتزوج من نفسه

لم يجد رجل صيني شخصاً يحبه أكثر من نفسه، لذلك عمد إلى تصميم نموذج كرتوني مشابه له وقرر الزواج منه، وذلك في ليلة رأس السنة عام 2007، وظهر الرجل البالغ من العمر 44 عاماً والذي يعترف بنرجسيته وهو يرتدي بزة حمراء تعبيراً عن رفضه للواقع بعد أن فشل في العثور على الزوجة المناسبة.

8- امرأة تتزوج من كلب

وصل حب امرأة بريطانية لكلبها إلى الحد الذي قررت أن تتزوج منه، وعقدت أماندا رودجرز قرانها على كلبها “شيبا” في أغسطس (آب) 2012.

وكانت أماندا تزوجت من رجل قبل 20 عاماً، ولم يدم زواجها سوى مدة بسيطة، لذلك قررت أن تجرب الحيوانات علّها تحظ بالسعادة التي لم تجدها مع البشر.

9- امرأة تتزوج من أفعى كوبرا

في 2006 عقد في الهند واحد من أغرب حفلات الزفاف في التاريخ، عندما تزوجت امرأة تدعى بيمبالا داس (30 عاماً) من أفعى كوبرا، وكان جيران المرأة سعيدين بهذا الزفاف بسبب المعتقد السائد لديهم بأن الأفعى تجلب الحظ السعيد إلى المنطقة.

10- عروسان يشربان دماء بعضهما

يتشارك آرو دريفن وليا بينينغوف أكثر مما يتشاركه أي زوجين في العالم، حيث يحتسي كل منهما كمية من دم الآخر أسبوعياً، والتقى الزوجان على أحد مواقع التعارف على الإنترنت في فبراير (شباط) من العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهما يمارسان هذه الطقوس الغريبة في التعبير عن الحب.