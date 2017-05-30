اختفاء شاب في ظروف غامضة منذ 5 أيام بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اختفى الشاب راكان المطيري، بعدما خرج من منزل والده في حي العزيزية بمدينة الرياض، منذ 5 أيام ولا يعرف مكانه حتى الآن ولا سبب اختفائه.

وأوضحت والدة الشاب الذي يبلخ من العمر 17 عاما، أن راكان ذهب إلى منزل والده، موضحة أنه لم يكن يرغب في الذهاب خوفا من أبيه، إلا أنها شجعته على الذهاب لمعرفة ما يريده والده منه، ولكنه لم يعد إليها، مشيرة إلى الاتصال بوالده، والذي أخبرها أنه لا يعلم عنه شيئاً بعد خروجه من عنده، وفأبلغوا شرطة العزيزية بعد 24 ساعة من اختفائه، ونشروا صوره بجميع مواقع التواصل الاجتماعي دون جدوى.

وأكدت والدة الشاب أن شريحة الهاتف التي كانت بحوزة ابنها خاصة بالبيانات، وبعد تحديث الشرطة لآخر اتصال له، وجدت أن آخر تواصل بالجوال كان يوم الأحد الماضي بحي المناخ بمدينة الرياض، وبعدها لم يستخدم جواله.