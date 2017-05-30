انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال بتنمية فيفاء - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

انطلقت مساء أمس الاثنين، برنامج «الطفل الصيفي» بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بفيفاء الذي ينظمه معهد أضواء القمة بفيفاء التابع للجنة ويستمر لمدة 3 أسابيع .

حيث يشمل البرنامج على دورات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وتنمية مهارات الحياة وبناء الذات والإبداع وتنمية الخيال إلى جانب البرامج الترفيهية وألعاب الذكاء والألعاب الالكترونية ، والمسابقات التفاعلية , بإشراف عدد من المتخصصين والتربويين.

وقد حضر افتتاح البرنامج رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي ونائبه الأستاذ سليمان حسن الفيفي وتابعوا سير انطلاق البرنامج كما شاركوا الأطفال بعض الألعاب والبرامج الترفيهية .